В Евпатории провели православный забег

Идеей мероприятия было обретение духовного единения и приобщение к здоровому образу жизни. Километровую дистанцию участники фестиваля «Крымская ходьба в Заозерном» проложили по набережной Черного моря в спортивном центре «Эволюция» поселка Заозерное под Евпаторией.