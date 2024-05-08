В Евпатории провели православный забег

Идеей мероприятия было обретение духовного единения и приобщение к здоровому образу жизни. Километровую дистанцию участники фестиваля «Крымская ходьба в Заозерном» проложили по набережной Черного моря в спортивном центре «Эволюция» поселка Заозерное под Евпаторией.
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