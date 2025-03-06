«Ведомости»: проект по выпуску деталей для авиадвигателей в Петербурге заморозили

Этим планировала заняться компания S7 Компания «Центр разработок С7», которая входит в группу S7, заморозила строительство в Петербурге завода по выпуску деталей для газотурбинных авиадвигателей, в том числе иностранного производства, пишут «Ведомости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии