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Богдан Богданович не попал в экран во время симуляции гольфа

Защитник «Атланты» и сборной Сербии Богдан Богданович не попал в специальный экран во время симуляции гольфа.

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