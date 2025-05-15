Прогноз погоды в Крыму на 15 мая 🌤 В Симферополе +17 и малооблачно В Севастополе +16 и ясно В Евпатории +16 и ясно В Черноморском +17 и малооблачно В Джанкое +20 и малооблачно В Ялте +16 и ясно В Алуште +17 и небольшой дождь В Керчи +17 и малооблачно В Армянске +19 и небольшой дождь В Красноперекопске +19 и небольшой дождь В Бахчисарае +18 и малооблачно В Феодосии +17 и ясно В Судаке +16 и ясно 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.