Глава СКР заинтересовался расследованием травмирования пенсионерки в автобусе в Петербурге

Пострадавшая была госпитализирована с серьёзной травмой. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о травмировании пожилой женщины в общественном транспорте в Северной столице.
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