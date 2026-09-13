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Царьград

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Из-за чего покончил с собой муж певицы Натали?

Из-за чего покончил с собой муж певицы Натали?

Когда-то под хит "Ветер с моря дул" зажигали на каждом дворе, а позже страна рыдала и танцевала под "О боже, какой мужчина".

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