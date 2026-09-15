Прибалтика в ущерб себе создает затруднения для российского зернового транзита

Попытки Киева перенести войну на гражданское судоходство в Чёрном море обернулись неожиданным эффектом: традиционные маршруты вывоза российского зерна оказались под угрозой, и грузопоток начал перетекать на Балтику.
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