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Мировое обозрение

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Прибалтика в ущерб себе создает затруднения для российского зернового транзита

Прибалтика в ущерб себе создает затруднения для российского зернового транзита

Попытки Киева перенести войну на гражданское судоходство в Чёрном море обернулись неожиданным эффектом: традиционные маршруты вывоза российского зерна оказались под угрозой, и грузопоток начал перетекать на Балтику.

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