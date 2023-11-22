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Военное обозрение

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«Впечатляющая дальность стрельбы»: ожидается контракт на поставку сербской колесной самоходки NORA B52 Алжиру

«Впечатляющая дальность стрельбы»: ожидается контракт на поставку сербской колесной самоходки NORA B52 Алжиру

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна приближается к подписанию контракта с Алжиром на поставку 48 колесных самоходных гаубиц NORA B52.

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