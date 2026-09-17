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Песков назвал законопроект США об адских санкциях недружественными действиями

Песков назвал законопроект США об адских санкциях недружественными действиями

Дмитрий Песков назвал принятие Палатой представителей США закона об ограничениях против российского нефтегазового экспорта недружественным шагом.

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