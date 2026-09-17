Песков назвал законопроект США об адских санкциях недружественными действиями

Дмитрий Песков назвал принятие Палатой представителей США закона об ограничениях против российского нефтегазового экспорта недружественным шагом.
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