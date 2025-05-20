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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Международный день пьяницы отмечать будем? Наливай

Международный день пьяницы отмечать будем? Наливай! Начнем с кофе и чая 😉 Из сегодняшних дат празднуем: 🟣День крепкой дружбы 🟣День цветка 🟣Европейский день моря Что еще у нас в ассортименте на 20 мая? Разбираем: ✔️Всемирный день пчел, Всемирный день мопса, Международный день динозавров, Международный день красных кроссовок, Всемирный день муки — полюбуетесь ли вы на копошащуюся в цветке пчелку, чмокните ли симпатишного мопса в нос, купите футболку с динозавром или кроссовки или испечете хлеб, в любом случае получится праздник ✔️День рождения джинсов, День ветряных вертушек, День сбора клубники — наверняка какой-то из этих праздников вдохновит сегодня и даже станет билетом в детство.

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