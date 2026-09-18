Минздрав сообщил о популярных направлениях для поступления в 2026

В 2026 году среди поступающих в вузы популярностью пользуются терапия и гинекология, с соответственно 9 и 6,7 тыс.
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