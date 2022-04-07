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В ЛНР рассказали, зачем украинские националисты употребляют наркотики

Начальник отдела по обороту наркотиков ЛНР объяснил корреспонденту "Известий" Дмитрию Зименкину, зачем и какие психотропные вещества используют украинские националисты на примере обнаруженных в республике наркотиков, оставленных бойцами ВСУ.

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