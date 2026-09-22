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Царьград

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Азербайджанские авиалинии запретили полеты из Ирана с 22 сентября

Азербайджанские авиалинии запретили полеты из Ирана с 22 сентября

Азербайджанские авиационные власти запретили иранским авиакомпаниям полеты в страну. Решение связано с санкциями США против Ирана и вступит в силу с 22 сентября 2026 года, сообщили в ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

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