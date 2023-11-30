Полностью восстановить движение поездов под Сочи удастся не ранее 2 декабря

Полностью восстановить движение поездов под Сочи удастся не ранее 2 декабряЖелезнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи, поврежденные волнами во время недавнего мегашторма, не удается починить так быстро, как это планировалось изначально.
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