Егор Бероев провёл экскурсию по композиции «Наша культура» на выставке «Россия»

Российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущий и общественный деятель Егор Бероев в рамках проекта «Экскурсия со Знанием», разработанного российским обществом «Знание» для международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, провёл эксклюзивную экскурсию по интерактивной композиции «Наша культура», подготовленной Минкультуры России.