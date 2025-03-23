Google протестировала отключение новостей в ЕС без потери рекламной выручки Goog...

Google протестировала отключение новостей в ЕС без потери рекламной выручкиGoogle провела эксперимент в восьми странах Европейского союза (ЕС), временно исключив из поисковой выдачи ссылки на контент европейских новостных издателей для 1 % пользователей.
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