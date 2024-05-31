Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Бойцы ВДВ рассказали, как за неделю «приземлили» 10 БПЛА у Часова Яра

Бойцы ВДВ рассказали, как за неделю «приземлили» 10 БПЛА у Часова Яра

Мобильные подразделения противовоздушной обороны гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Юг» круглосуточно несут боевое дежурство по прикрытию позиций ВС РФ от средств воздушного нападения и разведки противника.

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