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  • lakmus
    Согласен, что не таможенник. Но! А каким образом дроны выбирались из закрытой фуры? Да и про таможенников - скорее вс...Водитель выпускаю...
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    Хохлятский лепетВодитель выпускаю...
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    верните генерала Попова в строй ...он наведет порядок ...В Госдуме сделали...

Россиян призвали хранить квитанции об оплате ЖКУ как можно дольше

Россиян призвали хранить квитанции об оплате ЖКУ как можно дольше

Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко напомнила, что срок хранений квитанций об оплате ЖКХ по закону составляет три года.

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