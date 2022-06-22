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«А Sony желаю как можно скорее начать принимать деньги за PlayStation». Артемий Лебедев раскритиковал японскую компанию и похвалил россиянина, выигравшего в суде у Sony из-за неработающей PlayStation 5

«А Sony желаю как можно скорее начать принимать деньги за PlayStation». Артемий Лебедев раскритиковал японскую компанию и похвалил россиянина, выигравшего в суде у Sony из-за неработающей PlayStation 5

Примерно неделю тому назад стало известно о том, что суд во Владимирской области удовлетворил иск россиянина к компании Sony из-за неработающей PlayStation 5.

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