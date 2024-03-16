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Boeing посоветовал проверить кресла в кабине пилотов, после того как 787 Dreamliner резко потерял высоту во время полета

Автор фото, Getty Images Концерн Boeing рекомендовал авиакомпаниям проверить кресла в кабине пилотов самолетов 787 Dreamliner после инцидента с лайнером чилийской авиакомпании Latam, который резко потерял высоту во время полета из Австралии в Новую Зеландию.

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