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Насыщенный период: в апреле 2024 года произойдут 6 глобальных астрологических событий

Насыщенный период: в апреле 2024 года произойдут 6 глобальных астрологических событий

Насыщенный период: в апреле 2024 года произойдут 6 глобальных астрологических событий Алёна ЮрьеваАпрель 2024 года обещает быть периодом интенсивных и кардинальных изменений благодаря шести астрологическим событиям, способным повлиять на судьбы людей по всему миру.

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