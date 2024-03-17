Насыщенный период: в апреле 2024 года произойдут 6 глобальных астрологических событий Алёна ЮрьеваАпрель 2024 года обещает быть периодом интенсивных и кардинальных изменений благодаря шести астрологическим событиям, способным повлиять на судьбы людей по всему миру.
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