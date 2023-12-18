Додик заявил о желании США отдалить Европу от России

США предпринимают огромные усилия, чтобы отдалить Европу от России. Об этом в понедельник, 18 декабря, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью телеканалу «РТР-Беларусь».
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