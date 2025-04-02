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Зеленский все время меняет позицию по переговорам о мире с Россией. Как он это объясняет?

Зеленский все время меняет позицию по переговорам о мире с Россией. Как он это объясняет?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия издевается над попытками западных стран остановить боевые действия, и заверил, что никогда не прекратит попыток привлечь ее к «ощутимой ответственности за войну».

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