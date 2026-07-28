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РИА Новый день

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В Екатеринбурге побит температурный рекорд 1952 года

В Екатеринбурге побит температурный рекорд 1952 года

В понедельник, 27 июля, в Екатеринбурге был побит температурный рекорд, державшийся с 1952 года. Как пишет синоптик Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге», вчера днем воздух прогрелся до +35,0.

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