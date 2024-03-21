‼️ В эти минуты тушат жилой дом на Мацесте Вызов с улицы Чекменёва поступил в 7:04, на месте огнеборцы были через десять минут.
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‼️ В эти минуты тушат жилой дом на Мацесте Вызов с улицы Чекменёва поступил в 7:04, на месте огнеборцы были через десять минут.