Российским дачникам разъяснили запрет на петрушку

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫРоссийским дачникам разъяснили запрет на петрушку БАБУШКА-НАРКОДИЛЕР Бабушка растила, Она и продавала.Вернуться к статье507НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ИвановТакая скромная реклама наркотика!!Mike Valin"Теперь вон из черники форто что-то собрались варить" ( "Уральские пельмени" Аптека) 😂HotRSЯ, блин, как предвидел, уничтожил всю петрушку на огороде еще лет 10 назад. В 2014 году избавился от укропа, не дай бог обвинят в шпионаже.Aalik3456А канаплю замаскировал?HotRSНет у меня на огороде конопли.HotRSНикакого нет. Некому уже семена разбрасывать. Старые кадры ласты склеили, а подрастающее поколение видимо подсело на синтетику.Aalik3456Класс!!! Куда приехать?А2Александр 24Это кто ж будет доказывать,куда ты семена выращиваешь? Не оскудеет земля русская хитрожопыми идиотами - все их силы брошены на максимальный сбор штрафов. И хрен ты кому докажешь,зачем петрушку выращиваешь. Когда-то был у меня участок километров за 60 от дома. Как-то приезжаем на участок,а там везде мак взошёл. Оказывается московские наркоманы,якобы дачники,ходили по участкам и сеяли семена мака и потом им часто удавалось собрать урожай. Дак,если б наркоконтроль увидел мои посадки до того как мы уничтожили ростки,много бы я им чего доказал? А,помнится,в 50-е годы в деревне во всех огородах мак свободно рос и ничего,никого не сажали. Ловите лучше наркоманов,а не бабушек в огородах. ( Кстати,как они "ловят" наркоманов мне тоже доподлинно известно,но это уже другая история).Veter ___Ой, прям испугался, нафантазировал и в штаны наложил...)))ОМолег мотынгаВопрос: ацетон используют - при получении наркотиков; при вдыха-нии паров из шариков и т.д. почему его производство не запрещено ?ЕвгенийПрожил всю жизнь и не знал, что семена петрушки на столько опасны. Через несколько лет определят что-нибудь аналогичное и среди других трав на огороде. Моя мама выращивала на огороде мак, который добавляла в выпечку. Все с удовольствием ели её плюшки. Теперь (если бы она была бы жива), она была бы наркодилером, а все мы бы её клиентами? Маразм какой-то.Veter ___Еще один пугливый фантазер...)))Евгенийёл пример из своего детства. Впрочем, думайте что хотите.Veter ___И что? Можно сейчас свободно выращивать пищевой мак для плюшек, на своем огороде!!! Для героина нужен мак другого сорта и растет он в средней Азии, а у себя на даче сорт такого мака (для героина) ты разве что в теплице с поддержкой температуры и с кварцевыми лампами освещения можешь растить - что уголовно наказуемо....ЕвгенийМак у нас выращивался на обычной грядке. Ни у кого вопросов не было какой он. В деревнях для неграмотного участкового мак он и есть мак. В деревне не живу уже более сорока лет, но сомневаюсь, что у всех участковых имеются такие познания в агрономии мака, которые Вы описываете. Ничего личного, я ещё раз повторяю, что это был пример из моего детства. Если не поняли прочтите ещё раз мой первый комментарий. Всего наилучшего.Veter ___На обычной грядке растет пищевой мак и мак для героина там просто не вырастет, климатические условия в России не позволяют, разве что где-то на юге... Не думайте что все полицейские такие не грамотные, они не от балды из фантазий все делают, кроме всего для доказательства проводится лабораторная экспертиза, которая показывает какой мак вы выращиваете и делается лабораторное заключение пищевой это мак, что абсолютно разрешено, или с содержанием компонентов для производства наркотиков, что уголовно наказуемо... А остальное это только ваши фантазии и вызванный этим без основательный страх...HotRSТак и есть. Экспертизы и прочее это теория, а практика доказывает, что, как минимум, нервы потрепают основательно. Кроме того, никто не застрахован от подброса во взятые для экспертизы образцы опийного мака.Veter ___А кому это надо в том числе полицейским, писать кучу бумажек и Т.Д. разве что твоим соседям из обидки кляузу настрочить, которых к тому-же ты сам можешь привлечь к ответственности за клевету и возмещению за это денег за моральный ущерб и заниматься таким никто не будет... Подбрасывать для того чтобы тебя зацепить будут не петрушку или пищевой мак (что разлетится в прах), а по серьезному пакетик героина и сделать это могут с любым, причем с тем у кого деньги есть или что-то еще интересует, а простой дедушка на пенсии - никому не интересен...Диана МальгиноваУ нас в овраге конопли росло очень много, мы в детстве, когда поспеет семена ели и никаких наркоманов не было. А отцу в детстве очень нравилось конопляное масло, наркоманом не был.Veter ___Конопля разная бывает, а не только наркотическая... Из простой конопли ткани и одежду делают, веревки делают... А наркотическая конопля, также как и наркотический мак, в средней Азии растут и на юге России, в средней полосе климат не позволяет для таких сортов...Veter ___К стати, сейчас в России наркоманов не то что не видать, о них даже не слыхать!!! Наркоманов было много в 90е, а сейчас все, лавочка давно прикрыта...А2Александр 24Вот уж действительно фантазёр! В России наркомания ликвидирована. ХА-ха-ха.Veter ___Ты решил представится наркоманом, чтобы о тебе не забыли...)))А2Александр 24Во-первых, надо писать "...представиТЬСЯ...". ( повтори правило русского языка ). Во-вторых,глупенький,в моём возрасте наркоманов не бывает - не доживают,понимаешь. В- третьих,изучи статистику по наркомании в России.Veter ___Во первых, тем кому нечего сказать - начинают докапываться до правописания в Русского языка... Во вторых, наркомания существует по определению с момента открытия человеком наркотиков, даже когда некоторые территории странами еще не были, также наркоманы были в том числе в СССР, отличие только в количестве наркоманов... В третьих, ты пенсионер, тебе нечем заняться, точнее ты не можешь себе найти полезное занятие по интересам.... А смотреть "криминальные новости", читать статьи со скандалами, выковыривать из статистики что-то плохое, слушать и читать сплетни и фейки, в том числе с открытым враньем - тебе интересно, ярко и занимательно...!!! Меня "криминальные новости", сплетни и фейки и желтая пресса - не интересуют!!! Я смотрю что действительно в жизни вокруг меня происходит и смотрю официальные новости (а не сплетни и фейки)... А то что я вижу, в 90е (как я писал раньше) наркоманов было завались везде... А сейчас наркоманов ты нигде не встретишь, даже не вспомнишь что такие были!!! А тебе конечно, реальная жизнь вокруг не интересует, для тебя это скучно, ты бросаешься разыскивать циферки где написано сколько наркоманов сейчас... Смотри на реальность вокруг, а не на циферки где-либо...А2Александр 24В отличие от твоей "правдивой" прессы,у меня знакомый офицер работает в наркоконтроле,уж наверное его данные поточнее будут твоих домыслов.Veter ___И каким это образом ваш знакомый может работать в "наркоконтроле", если 5 апреля 2016 года Указом Президента ФСКН России упразднена, а её функции и полномочия переданы в систему МВД РФ....???))) Как ваш знакомый может работать там, чего уже нет??? Почему эту Федеральную Службу по Контролю за Наркотиками упразднили, случайно не по тому-ли что наркоманов практически не стало??? А вы однако любитель собирать различные старые слухи, которые с настоящей действительностью не совпадают....А2Александр 24Ну,чего дурачком-то прикидываться? Чего не дописал,что после передачи ФСКН в МВД,образовалось Главное управление по контролю за оборотом наркотиков? По-твоему получается,что и после переименования милиции,прекращёна всякая борьба с преступностью - милиции же нет. Так службу по наркоконтролю не упразднили,а просто переименовали и переподчинили. Так что,как говорится,слышал звон...Андрей ДолматовВ семенах копопли отсутствует алкалоид.Veter ___А что это за Главное Управление, вы не знаете - вот рассмешили....???))) Это управление, НЕ подразделение как ФСКН, которое практически как ОМОН (Росгвардия) с несколькими сотнями бойцов (минимум), в КАЖДОМ городе было и занималось только наркотиками, А просто ШТАБ при МВД подчиняющийся непосредственно министру - где ваш знакомый сидит в теплом кресле и бумажками занимается, а потом перед вами хвалится, что он супер-пупер герой и рассказывает вам страшилки...))) Любой достойный профессионал, просто так сторонним людям - не будет все подряд рассказывать и хвастаться какой он герой...))) Главное управление по контролю за оборотом наркотиков, являющееся самостоятельным структурным оперативным подразделением центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ. Подчиняется Главное управление непосредственно главе Министерства — министру внутренних дел. В полномочия Управления входит не только контроль оборота наркотиков внутри страны, но и пресечение производства этих веществ в иностранных государствах, а также антинаркотическая пропаганда и противодействие антипрогибиционистским движениям. Наркоманов сейчас практически нет и для борьбы с ними на местах хватает сил обычной полиции, а не как раньше везде на местах целых подразделений ФСКН практически равноценных с ОМОН....Veter ___К стати, ФСКН не переименовывали, а упраздняли, для этого даже был сформирован целый штаб этого упразднения, который занимался этим с 2016 по 2018г....А2Александр 24" Периодически употребляют наркотики 13 млн. чел. Систематически-5 млн...."за пределами статистики остаются зависимые, не совершавшие преступлений и не вставшие на учет в государственные медицинские учреждения. "Если сравнивать с 2012 годом, то за 8 лет объем изъятых из оборота наркотиков в России вырос более чем на 3 тонны" "В 2020 году он составил 35 600 кг. Для сравнения, это составляет примерно 20 % от общемировых данных по изъятию психоактивных веществ." "Статистика смертности от наркотиков за 2016-2020 гг. показывает, что наркозависимость ежегодно убивает около 70 тыс. человек, при том, что официально начинают употреблять психотропные препараты около девяноста тысяч человек каждый год." "Последние статистические данные по наркомании среди подростков в России свидетельствует о том, что данная проблема на сегодняшний день стоит крайне остро" "По мнению специалистов, реальный процент зависимых выше официальной статистики примерно в 7 раз." Если этих данных тебе мало,то можешь и дальше долбить свою чушь о том,что у нас нет наркоманов,а также пьяниц и вообще преступность давно ликвидирована. Каждый год от наркотиков целиком умирает целый средний город России ( 70 тыс.чел!!!), и только у тебя все наркоманы давно кончились. Сам,случайно,не обкуренный?Veter ___И что мне эти красивые цифры, притянутые за уши и размазанные по всей России, включая приезжих граждан, гастарбайтеров и Т.Д...??? Ты за последние 5-10 лет. встречал среди своих родственников, знакомых, сослуживцев, одноклассников, или их знакомых и Т.Д. у которых есть проблемы с наркотиками, которые сталкивались с наркоманами и что-то рассказывали про них и Т.Д.??? Я таких не встречал, а у меня очень много знакомых, коллег по работе и Т.Д. в самых разных городах России и я часто со многими общаюсь.... В 90е проблем с наркоманами вокруг было очень много, я знаю это по тем-же самым своим знакомым и Т.Д. А сейчас про наркоманов никто уже и не помнит!!! Это только твой знакомых для похвалится и "поблестеть" перед другими бегает с красивой бумажкой с большими циферками, ну прям герой...)))Veter ___Ты наркоманов сейчас видишь не вокруг себя в реальной жизни, за не имением таковых, а только через поисковик в инете статейки отыскиваешь с красивыми циферками....Лаврентий Палыч БерияСамое интересное то, что маслом петрушки НЕВОЗМОЖНО окумарится даже при всём желании. Откуда стадо чиновников черпает свои уникальные знания, мне непонятно.Владимир ШуваловСами пробовали! Но! Отходняк после принятия масла перушки очень тяжёлый! ;-))))Лаврентий Палыч БерияНе порите чушь! Масло петрушки изготавливают только в заводских условиях, холодный отжим под прессом и последующая обработка перегретым паром. В бытовых условиях его не получить. В продажу никогда не поступало, так как используется только в фармакологии или парфюмерии. То, что продают в аптеках под видом "масло петрушки" это обман,, на само деле там 2% самого масла петрушки, 5..7% раствор изопропилового спирта, остальное очищенное рапсовое масло.HotRSШувалов имеет в виду, что чиновники сами пробовали и отходняк у них был жесткий. )))Лаврентий Палыч БерияПоходу сам Шувалов трапезничал этим маслицем, судя по его репликам.HotRSVeter ___ И дедушки интересуют. http://marker.to/NuLZxU http://marker.to/9Jfhig Что касается того, что конопля растет только на юге, так ничего подобного. Я служил в СА в 70-х годах в Новосибе. Конопля там росла. Чахлая, не сравнить со среднеазиатской, но эффект был, судя по отзывам осетин. У нас этой конопли целые поля были. Отправляли на пенькозаводы. Так на эти поля приезжали не только из близлежащий краев, но и из Москвы и Питера. В 80-е сажали уже безнаркотную коноплю.Veter ___И что? Эта в том числе чахлая конопля и есть сырье для пеньки, ткани одежды, веревки.... Ты еще вспомни про алконавтов любителей боярышника и токсикоманов любителей дихлофоса и красок...)))Андрей ДолматовСибирская конопля не признана наркотическим средством. Говорю авторитетно, проработал долгое время экспертом-криминалистом по растительным наркотикам. За время работы нами не признано наркотическим средством ни одно вещественное доказательство такого происхождения. Другой вопрос, как потом эти вещдоки и отрицательные справки используются органами....HotRSНе знаю, как сами листья, но, так называемый, пластик из новосибирской конопли, таки, наркотик. Слабый, конечно. В то время в Новосибе никто не знал о конопле, как о наркосодержащем растении, поэтому страждущие открыто занимались сбором. И росла она не плантациями, как у нас на Кубани, а отдельными кустиками.HotRSPS Сегодня разговаривал с товарищем, он во время службы в СА в начале 80-х был в командировке на ДВ. Конопли было полно. И вполне наркотическая. Местные тоже не подозревали, что это наркота.Elena ChurkinaВот УРОДЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Теперь оправдываются. ЭТО СКОЛЬКО ЖЕ НАДО ПЕТРУШКИ ПОСАДИЬ,,,,,Евгений Пакалинсовсем головой тронулись законотворцы. пора их всем скопом переместить в палаты для душевно больных из палаты заседаний где они сейчас находятсяВладимир БайковВсех этих идиотов посадить на петрушечную диету,чтоб пришли в себя уроды.HotRSVeter ___ Ничего подобного. Сырьем для пеньки была самая настоящая конопля. Я русским языком написал. Это уже потом стали безалкогольную выращивать, которая вообще не перла наркош. Это последний мой ответ. Нет желания писать безадресно.Veter ___В самой настоящей конопле, которая растет в средней полосе России и севернее, содержание наркотических веществ минимум, не важно где она растет, дикая в овраге или куст на участке сам вырос... Для выращивания конопли с высоким содержанием наркотических веществ ей либо южный теплый климат нужен, либо особенный уход... Например пару лет назад я видел ролик как наркоман в Питере у себя в квартире азиатскую коноплю выращивал с кварцевыми лампами, поддержкой температуры и особым поливом, за что его и взяли, а потом посадили... Сейчас эта простая "местная" и слабая конопля - никому не интересна, а дорогу азиатской прикрыли!!! И вообще сейчас наркотики молодежи не интересны, это для них не популярно!!! Разве что отдельным, у которых очень богатые родители, принимают синтетические наркотики, которые очень дорогие, для побаловаться где-то в клубах где они постоянно зависают на дискотеке и то это даже ближе к слухам, простой молодежи это не интересно и финансовые возможности просто не позволяют...Людмила СвириденкоКак представлю, сколько семян петрушки нужно на производство опасного для здоровья масла, так и не знаю, то ли смеяться, то ли плакать над этим запретом. Кстати, зачем выращивать петрушку на семена, масло можно свободно купить на некоторых косметических сайтах.Комментировать
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