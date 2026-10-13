Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм намерен вновь открыть дискуссию о последствиях Brexit и пересмотреть отношения страны с Европейским союзом.
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