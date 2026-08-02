Турецкая оппозиция движется в сторону левых, социалистических идей

Юрий Мавашев. Турецкий политический пасьянс может заметно видоизмениться Бывший лидер «народных республиканцев» создаёт новую партиюЛидер турецкой оппозиции и экс-руководитель кемалистской Народно-республиканской партии (тур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии