Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    а чего посоветуете мужу, если бы у матери жены крыша отъехала? то же что и ей? денег не давать, жену он не должен сод...Муж устроил свою ...
  • НС
    "Мы тебя своим детям всегда в пример ставим,такая молодец - всего в жизни добилась сама" .  -"Ага. только ты пока не ...Еще до того, как ...
  • саша дмитренко
    вы,джамшуды,всегда от бараньего зада танцуете)))))))Как заполучить в ...

Поставила мужа на ноги после инсульта, а он подал на развод

Поставила мужа на ноги после инсульта, а он подал на развод

— …Сейчас уже больше полугода прошло с инсульта, муж восстановился полностью, речь только чуть замедленная, но это почти незаметно, – рассказывает тридцатичетырехлетняя Лидия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
Правильно Лида сделала, иначе бы у неё был выкидыш от тяжестей.
Ответить
4 н.
Элеонора Коган
А он хотел, чтобы беременная жена и ребёнка растила и из под него бы горшки таскала. Эгоист и сволочь.
Ответить
4 н.
ONIX
Надо знать ситуацию в семье. Муж может быть понимая что он болен и ситуация может повториться решил отпустить жену. Аборт,это причина. Зачинать другого ребенка? А у него при инсульте у самого хватит здоровья,а она женщина молодая,ей надо пробовать. Да и зачинать с такой проблемой,может ребенку передастся на генном уровне,вот он и решил ее отпустить.А ведь ребенка еще и растить и содержать семью надо,пока жена в декрете,но когда это вообще волновало баб... Поэтому,я бы не стал кидаться,как бешенные суки,на мужа. Причем,когда в подобных ситуациях бабы отпускают своих мужчин,вы тут же восхищаетесь их  поступкам,что не хотят быть обузой и сделать любимого человека несчастным,а здесь сразу: сволочь! Ущербные вы все какие- то...
Ответить
4 н.

Картина дня

наверх