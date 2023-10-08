Поставила мужа на ноги после инсульта, а он подал на развод

ONIX

Надо знать ситуацию в семье. Муж может быть понимая что он болен и ситуация может повториться решил отпустить жену. Аборт,это причина. Зачинать другого ребенка? А у него при инсульте у самого хватит здоровья,а она женщина молодая,ей надо пробовать. Да и зачинать с такой проблемой,может ребенку передастся на генном уровне,вот он и решил ее отпустить.А ведь ребенка еще и растить и содержать семью надо,пока жена в декрете,но когда это вообще волновало баб... Поэтому,я бы не стал кидаться,как бешенные суки,на мужа. Причем,когда в подобных ситуациях бабы отпускают своих мужчин,вы тут же восхищаетесь их поступкам,что не хотят быть обузой и сделать любимого человека несчастным,а здесь сразу: сволочь! Ущербные вы все какие- то...