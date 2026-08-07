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Регионы России

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Холдинг «Росэл» передал первую партию магнитоконтактных датчиков «Вулкан»

Холдинг «Росэл» передал первую партию магнитоконтактных датчиков «Вулкан»

Датчики устанавливаются внутри задвижек и применяются для контроля их закрытия. Они функционируют при температуре до 350 градусов по Цельсию, выдерживают механический удар с ускорением 150g и сохраняют работоспособность даже при максимальном расчетном землетрясении.

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