Jaguar Shores является преемником ускорителей искусственного интеллекта Falcon Shores от Intel

В то время как индустрия ожидает запуска специализированных ASIC нового поколения Gaudi 3, а затем Falcon Shores, оба из которых будут отложены до 2025 года, Intel уже представила Jaguar Shores в качестве следующего преемника в этой линейке, сообщает HPCwire.
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