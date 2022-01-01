Патриарх Кирилл: Мир стал таким хрупким, нельзя жонглировать злом

МОСКВА (ИА Реалист). Всякое нарушение мира в результате ожесточения людей наносит огромный ущерб человеческой жизни, сказал Патриарх Кирилл перед молебном на новолетие в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве 31 декабря 2021 года.