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Патриарх Кирилл: Мир стал таким хрупким, нельзя жонглировать злом

Патриарх Кирилл: Мир стал таким хрупким, нельзя жонглировать злом

МОСКВА (ИА Реалист). Всякое нарушение мира в результате ожесточения людей наносит огромный ущерб человеческой жизни, сказал Патриарх Кирилл перед молебном на новолетие в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве 31 декабря 2021 года.

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