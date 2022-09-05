Конкурирующие футбольные фанаты вместе встали на защиту Донбасса

Бригада Народной Милиции Донецкой Народной Республики «Восток» проводит подготовку подразделения, которое будет сформировано из российских футбольных фанатов, забывших о своих распрях и принявших решение спасать мирных жителей республик Донбасса.
Бригада Народной Милиции Донецкой Народной Республики «Восток» проводит подготовку подразделения, которое будет сформировано из российских футбольных фанатов, забывших о своих распрях и принявших решение спасать мирных жителей республик Донбасса.
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