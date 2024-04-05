"Пленных не брать": Медведев, по сути, отдал приказ об уничтожении НАТОвцев

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Комментарии
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Сергей ЕВ
Потому-что он пи........
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5 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Враги России должны быть уничтожены, а ВС России успехов и победы над укронацистами и блоком НАТО
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5 час.
М
ММ
&quot;некоторые войска войдут в район Львова и, возможно, Киева, чтобы сменить украинскую армию. Что-то вроде ведения домашнего хозяйства&quot;- &quot;таджики&quot; из НАТО войдут на Украину подрабатывать на стройках и водить такси!
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1 час.

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