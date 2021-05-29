При оформлении страховой пенсии по старости россиянам планируют выплачивать единовременную помощь Александр АлексеенкоКогда человека провожают на пенсию, то он однозначно теряет довольно внушительную сумму поступлений в свой семейный бюджет.
При оформлении страховой пенсии по старости россиянам планируют выплачивать единовременную помощь Александр АлексеенкоКогда человека провожают на пенсию, то он однозначно теряет довольно внушительную сумму поступлений в свой семейный бюджет.
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