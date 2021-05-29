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При оформлении страховой пенсии по старости россиянам планируют выплачивать единовременную помощь

При оформлении страховой пенсии по старости россиянам планируют выплачивать единовременную помощь

При оформлении страховой пенсии по старости россиянам планируют выплачивать единовременную помощь Александр АлексеенкоКогда человека провожают на пенсию, то он однозначно теряет довольно внушительную сумму поступлений в свой семейный бюджет.

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