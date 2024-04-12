Мэр Орска Козупица: уровень реки Урал 12 апреля опустился на 184 см, до 673 см

В Орске уровень воды в реке Урал снизился до 673 сантиметров, почти на два метра за сутки. В зоне подтопления остались более 5,1 тысячи домов, сообщил глава города Василий Козупица в своем Telegram-канале.
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