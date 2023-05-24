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Гризманн набрал 27 (14+13) очков в Ла Лиге. Больше было лишь раз – в сезоне-2017/18

Гризманн набрал 27 (14+13) очков в Ла Лиге. Больше было лишь раз – в сезоне-2017/18

Форвард «Атлетико» забил «Эспаньолу» (3:1, второй тайм) в 36-м туре Ла Лиги. Всего у француза 14 голов в текущем чемпионате, а также 13 ассистов.

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