Политолог Пинчук: смена власти в Сирии укрепила Турцию и Израиль

Политический обозреватель Tsargrad.tv Андрей Пинчук прокомментировал происходящее в Дамаске. По его мнению, смена власти в Сирии способствовала усилению Израиля, который смог понизить потенциал "Хезболы", отрезав Иран от Ливана.
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