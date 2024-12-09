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Политолог Пинчук: смена власти в Сирии укрепила Турцию и Израиль

Политолог Пинчук: смена власти в Сирии укрепила Турцию и Израиль

Политический обозреватель Tsargrad.tv Андрей Пинчук прокомментировал происходящее в Дамаске. По его мнению, смена власти в Сирии способствовала усилению Израиля, который смог понизить потенциал "Хезболы", отрезав Иран от Ливана.

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