Жительнице Владивостока изуродовали ягодицы в известном центре косметологии

Жительница Владивостока требует больше двух миллионов за испорченные ягодицы, сообщает PRIMPRESS. Косметологическая операция по улучшению формы ягодиц, проведенная женщине в известном центре косметологии, оказалась неудачной.
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