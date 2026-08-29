"Спасли авиаудары": русская женщина с дочерью сбежали от мужа-тирана из Ирана

Супруг-иностранец избивал жену, а затем тайно вывез дочь их страны и собирался выдать замуж.Жительница Санкт-Петербурга Галина и её шестилетняя дочь Даша вернулись домой после почти двух лет жизни в затворничестве под контролем мужа-иранца, который угрожал выдать девочку замуж в девять лет.
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