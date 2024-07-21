Житель села Бокино предстанет перед судом за поножовщину со смертельным исходом

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего села Бокино. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего.
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