18 теплых историй о спонтанных случаях проявления доброты

Чтобы совершить доброе дело, зачастую даже не требуется прилагать каких-то больших усилий. Достаточно, к примеру, дверь подъезда придержать открытой, бабушку через дорогу перевести или даже покормить бездомную кошечку.
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