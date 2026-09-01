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Шоу-бизнес: Его обвиняли в изменах умирающей жене, её – в корысти: Жена Хабенского открыла самый главный недостаток знаменитого мужа

Шоу-бизнес: Его обвиняли в изменах умирающей жене, её – в корысти: Жена Хабенского открыла самый главный недостаток знаменитого мужа

Сейчас Ольгу Литвинову называют спасительницей Константина Хабенского: именно она оказалась рядом, когда скончалась его первая супруга, боровшаяся с онкологией.

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