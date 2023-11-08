Когда нам действительно пригодилось бы "Гражданское Общество"

КузнецовВВ

даже удивительно. а оказывается Пугачева как и 30 и 40 лет назад по прежнему самый популярный человек в стране. ничего не сделала, просто приехала не на долго по каким то личным делам, а сколько пуканов из-за этого взорвалось.