Гражданка Пугачёва А.Б. припёрла сюда вновь. Можно ли запретить въезд в страну обладателям российского паспорта? Наверное, как-нибудь можно.
Когда нам действительно пригодилось бы "Гражданское Общество"
Комментарии
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КузнецовВВ
даже удивительно. а оказывается Пугачева как и 30 и 40 лет назад по прежнему самый популярный человек в стране. ничего не сделала, просто приехала не на долго по каким то личным делам, а сколько пуканов из-за этого взорвалось.
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1 д.
ЕС
Евгений Саваровский
СМИ надо прекратить уделять время и следить за Пугачевой. Без нее проблем полно.
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11 час.
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