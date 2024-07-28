Адвокат Абрамова опроверг информацию о запрете Алсу приходить домой

Информация о запрете Алсу посещать свою квартиру в Москве не соответствует действительности, кроме того, певица пользовалась этой жилплощадью в течение последних недель, заявил адвокат ее супруга Яна Абрамова - Александр Добровинский.
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