Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 334 подписчика

Его обвиняют в хищении 2 млрд рублей. Экс-чиновник Минсельхоза 12 лет скрывался по поддельным документам

Его обвиняют в хищении 2 млрд рублей. Экс-чиновник Минсельхоза 12 лет скрывался по поддельным документам

Бывший чиновник Минсельхоза Донских 12 лет скрывался по поддельным документамФСБ РФ/РИА Новости Бывший директор административного департамента Минсельхоза Олег Донских, обвиняемый в хищении более 2 млрд руб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх