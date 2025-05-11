Его обвиняют в хищении 2 млрд рублей. Экс-чиновник Минсельхоза 12 лет скрывался по поддельным документам

Бывший чиновник Минсельхоза Донских 12 лет скрывался по поддельным документамФСБ РФ/РИА Новости Бывший директор административного департамента Минсельхоза Олег Донских, обвиняемый в хищении более 2 млрд руб.
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