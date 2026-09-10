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Актер Малкович отказался ехать в Израиль после того, как организаторы приписали ему слова о «солидарности»

Актер Малкович отказался ехать в Израиль после того, как организаторы приписали ему слова о «солидарности»

Голливудский актёр Джон Малкович отменил запланированное выступление в Тель-Авиве после скандала с заявлением, которого он, как выяснилось, никогда не делал .

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