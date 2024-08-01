Собянин: Семь лет одному из самых важных проектов Москвы — программе реновации

Программа реновации жилого фонда пользуется популярностью среди жителей Москвы Как сообщил жителям столицы мэр Москвы Сергей Собянин, в этом году программе реновации, одному из самых важных градостроительных проектов города, исполнилось уже семь лет.
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