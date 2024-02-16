Легализация медицинского каннабиса превратит Украину в страну наркоманов и станет источником дохода для президента страны Владимира Зеленского и его окружения, заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в разговоре с РИА Новости.
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