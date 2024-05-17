Боррель: Евросоюзу следует проводить осторожную политику в отношении Украины

Верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью журналу Foreign Policy заявил, что Европейскому союзу следует проводить осторожную политику в отношении Украины на фоне ситуации на Ближнем востоке.
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